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Росіяни поцілили ракетою у вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців, - Андрющенко. ФОТО

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Російські загарбники розбили ракетою вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців в евакуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила у вагон з гуманітраною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати Донетчину та тепер вплине на маріупольців по центрах "ЯМаріуполь". МраZота продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації", - йдеться в повідомленні.

Росіяни поцілили ракетою у вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців, - Андрющенко 01

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Топ коментарі

  • Kek Jager
    Немного странно, конечно, но у нас так много гуманитарки (поездов, вагонов, машинистов), что мы спонсируем врага? Ради тех 10%, которые они отдадут гражданам, притом наклеив свои ярлыки. А остальное себе заберут. Зачем? Пускай кацапы сами тратят свою еду. Они все равно легко обыграют в свою пользу это.

    Сталин отдал приказ сжигать свои деревни целиком, тотально. Чтобы немцам негде было зимовать. Только ради этого. Прямым приказом еще до первой зимы, как увидел, что у немцев нету экипировки для зимы (они хотели сами напасть в середине февраля как кацапы, но Кипр их задержал как раз на 3 месяца).

    Все граждане на оккупированной территории должны немедленно ее покинуть любой ценой. Если для этого надо флаг кацапов поцеловать - пусть целуют. Жизни людей важнее всего. Пускай выезжают в Россию, оттуда целый ряд возможностей через Армению, Грузию, Турцию и еще ряд стран попасть туда. А затем в них уже легко вернуться в Украину через Польшу и воевать там. Я не знаю, какой идиот придумал выходить на митинги и прочие бесполезные акции делать, чтобы попасть на карандаш и уже никогда не выехать по-крайней мере без особых последствий. Когда тех, кто изобразил ватника, довольно легко выпустят в Россию. Без ФСБшника за спиной. Устраивай диверсии или переезжай к нам воевать.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Якіж лапатнікі кочені...
  • Yuri Gromov
    Центри гуманітарної допомоги "ЯМаріуполь" знаходяться на нашій території й надають допомогу евакуйованим на нашу територію - http://www.golos.com.ua/news/162258
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