Росіяни поцілили ракетою у вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців, - Андрющенко. ФОТО

Російські загарбники розбили ракетою вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців в евакуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила у вагон з гуманітраною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати Донетчину та тепер вплине на маріупольців по центрах "ЯМаріуполь". МраZота продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації", - йдеться в повідомленні.

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