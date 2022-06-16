Новини Фото • Війна

Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові. ФОТО

2 3513
Ворог знищує цивільну інфраструктуру в Оріхові Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, у результаті вчорашніх обстрілів м. Оріхів Пологівського району постраждали приватні будинки мирних мешканців.

У будинках повилітали шибки, зруйновано дахи. У більшості будинків від попадання снарядів сталися пожежі. До ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучалися підрозділі ДСНС.

Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 01
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 02
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 03
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 04
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 05
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 06
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 07
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 08
Війська РФ обстрілюють цивільну інфраструктуру в Оріхові 09

Ворог цинічно знищує мирних людей та цивільні об’єкти.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини