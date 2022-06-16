Президент Румунії Йоганніс прибув до Києва: Незаконна російська агресія має припинитися. ФОТОрепортаж

Президент Румунії Клаус Йоганніс прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Києві з моїми європейськими колегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом. Ця незаконна російська агресія має припинитися!" - наголосив румунський лідер.

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