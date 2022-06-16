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СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів на Волині. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України викрила у Волинській області відразу дві схеми махінацій з гуманітарною допомогою, зокрема автомобілями.

Про це у Фейсбуці повідомляє Управління СБУ у Волинської області, передає Цензор.НЕТ.

"Одну зі схем співробітники СБУ викрили у Луцьку. У ній задіяна одна із громадських організацій Волині. Правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавались за готівку", - йдеться в повідомленні.

Оперативники зафіксували продаж одного такого автомобіля за суму понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів. Зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів на Волині 01

СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів на Волині 02

Іншу схему організував мешканець міста Ковель, який ввозив автівки з країн ЄС як гуманітарну допомогу, а надалі продавав їх на загальних підставах. Правоохоронці викрили зловмисника під час продажу двох транспортних засобів на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів на Волині 03

СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів на Волині 04

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А коли популістична влада наведе порядок з логістикою забезпечення військових одностроями, бронежилетами, розтяжками, медицинськими аптечками та іншим, чи чекаємо пока за нас це зробить Байден чи Джонсон, а ми будемо клепати в бункері відоси хрипленьким голосочком як все добре? Чому на базарах є військові однострої, а деякі військові самі собі купують її, а навіть при відправці на передову, тих кого привезли розприділяють на напрямки, то кажуть, щоб за дві зарплати забули, на ці гроші їм куплять все необхіжне. То де вже сидять "свинарчуки", в бункері чи там, де розприділяють?
  • Анатолий К 65c6a92d
    пан хоче все знівілювати і пише за бездію 8 років, що мов тут Боневтік ні до чого, бо і попередники точно такі? Та ні пане, якраз при попередниках завезли багато авто, бронежилетів, тепловізорів, медпакетів та іншого військовим. Пан умудрився звинуватити і тут попередників, що мов після Майдану міліція боялася люстрації, а потім побачилия, що то фігня і почали нагліти. Так якраз Володя Боневтік зруйнував закон про люстрацію, призначив у своє ОП люстрованих чиновників часів Януковича. А що стосується відправили на фронт всіх поліцейських, а на їх місце набрати студентів і це не зробили у 2014 році, то направляйте зараз. Тоді було АТО, точніше гібрідна війна, а сьогодні повномастабна. Робіть це миттєво.
  • Kek Jager
    Такое количество сволочных поступков просто не может происходить даже при малейшем контроле. Значит, так работала СБУ прошлые 8 лет, да и до этого тоже вся силовая структура. Вот и создали общество, где любой старается урвать лишь бы урвать. Сдать ради 3 бутылок водки на медь какой-то ценнейший военный станок за миллионы и то их не продают просто так - запросто. Надо было в 2014-ом году всю милицию под ноль мобилизовать и отправить на фронт. Вообще всю, ни одного не оставить, даже тыловика, даже (особенно) идеолога. Набрать на двойную зарплату студентов последних курсов, они бы сразу задали правильный тон в работе. Вместо этого все на своих местах. Вообще все. А ведь после Майдана вся милиция реально боялась люстрации. Они реально сидели в страхе, ничего не крышевали, изображали активность и полезность. Но как увидели, что их никто не трогает, пошли и дальше рисовать палки и задерживать 3 планшета для артиллеристов, так как это коммерческая партия. На склад на 2 года, пока следствие идет. Это их мир такой, переобучить бессмысленно, надо выгнать и нанять тех, кто никогда не жил в совке и не жил в системе, молодых студентов и притом ротацию проводить непрерывную, так как и они могут начать сколачивать ОПГ в системе исполнительной власти.

    Но на секунду, ведь есть полный 100%-ый список всех автомобилей с данными владельцев, кто ввез их без пошлины. Многие из них предметы роскоши без возможности использовать на фронте (гелик, например, вполне пригоден для бездорожья, хотя и очень плох за свои деньги). Ведь это же преступление против страны совершили те, кто их купил. Почему они не отдали свои лишние деньги на нужды армии? Их надо арестовать, отправить на фронт копать окопы на фронте, а авто конфисковать и при плохие параметрах (большой расход бензина, например) отправить в Польшу на продажу.
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