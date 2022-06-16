Викрито столичного підприємця, який продавав позашляховики ЗСУ, ввезені в Україну як гумдопомога, - прокуратура. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Як зазначається, згідно з матеріалами слідства, власник СТО, маючи у своєму розпорядженні два автомобіля польської реєстрації, які відповідно Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.
"Так, 02 червня після огляду транспортних засобів покупцем, чоловік отримав завдаток у сумі 400 дол. США. У подальшому після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів у сумі 6 100 дол. США чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.