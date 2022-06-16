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​Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який убив двох мирних мешканців на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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Прокурори Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області встановили і заочно повідомили про підозру одному з військовослужбовців збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовець 21-ї окремої мотострілецької бригади військової частини № 12128 збройних сил РФ 1 квітня 2022 року розстріляв двох мешканців села Гайворон. Один з убитих – учасник АТО, інший – місцевий мисливець.

"Перед тим, як розстріляти цивільних, підозрюваний разом з іншими на цей час не встановленими військовослужбовцями РФ, незаконно утримували їх у погребі одного із домогосподарств на території Дмитрівської об’єднаної територіальної громади Ніжинського району. Разом з убитими військовослужбовці РФ утримували також 60-річного чоловіка, якого окупанти згодом відпустили", - йдеться в повідомленні.

Особу підозрюваного встановлено Ніжинською окружною прокуратурою у взаємодії з Ніжинським міськрайонним відділом Управління СБУ у Чернігівській області та відділенням поліції № 1 Ніжинського райвідділу поліції в області.

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​Повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ, який убив двох мирних мешканців на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора 01

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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