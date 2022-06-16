Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО
14 74429
Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни та безглуздого насильства.
Про це написав у твітері канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин міста, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і Буча, Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування у цьому місті - це пам'ятник - ця війна має закінчитися", - зазначив Шольц.