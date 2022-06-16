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Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО

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Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни та безглуздого насильства.

Про це написав у твітері канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин міста, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і Буча, Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування у цьому місті - це пам'ятник - ця війна має закінчитися", - зазначив Шольц.

Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц 01

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Топ коментарі

  • stavr
    Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО
    саме існування "держави"кацапських тварин і є саме найбільше безглуздя
  • Sophia-Maria Duglass
    Йому про Маріуполь хтось СООБРАЗИВ розповісти ?
  • Andrew86
    Лучшее, что прочёл про «укров» и «бендеровцев» 😀:

    Невероятно, но факт.

    В освобождённых от русских войск городах бандеровцы резко прекращают убивать мирных украинцев, бомбить жилые кварталы и насиловать беззащитных женщин и детей. Да, что с ними не так, с этими нацистами и наркоманами..

    Появляется вода, продукты питания, возобновляется электро газоснабжение, возвращаются жильцы. Какие-то неправильные нацисты

    Просто без съёмочной группы Russian today как-то не кошерно. Кураж пропадает. Приходится укробандеровцам свои кровавые привычки забыть.
    https://t.me/vesti_izdyrki/11834
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