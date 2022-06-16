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Завершилась зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції, - Єрмак. ФОТО

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Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції", - зауважив він.

"Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго. Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", - резюмує Єрмак.

Завершилась зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції, - Єрмак 01

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Напоминаем Ермаку: в Украине, как и во всех других странах, есть министр иностранных дел и не надо его дублировать и подменять собой. А для сообщения новостей есть пресс-секретари и пресс-служба
  • olele
  • Right Right 2d264255
    Новина хороша, але Єрмак як завжди все псує
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