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Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених. ФОТО

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Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених, зарядних станцій та квадрокоптерів для передачі на фронт.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 01

"Для важкопоранених знову потрібно придбати апарати АЗФ, це те що ставлять на роздроблені кістки та переломи, 30 штук - 60 тис. Потрібні бінти Мартенса 200 штук.

Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 02
Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 03
Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 04

Там де ідуть бої немає світла, для медиків на фронт потрібні зарядні станції Ecoflow RIVER PRO і сонячні батареї для них, 2-60 тис. та дві батареї це майже 30 тис. Дрони! Квадрокоптери, це очі, вони потрібні терміново. Мавік комбо біля 100 тис., в понеділок потрібно викупити, їх привезли всього декілька штук", - написала волонтерка.

Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 05

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Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 06
Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 07

Юсупова також повідомила що придбано за зібрані раніше кошти:

"За тиждень оплатила три ВАК-апарати з росхідниками 2- 140 тис. та один -84 тис., вже все в лікарнях. Оплатила генератор 54 тис., комплект батарей 13 тис., паливо 21 та 5 тис., два тепловізори майже 120 тис., ліки на три міста 69 тис., дрон Аутел 1800 евро. Всі звіти публікую кожного тижня. Всім дякуємо за кожну копійку!!"

Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 08
Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 09

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Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 10

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected].

4149 4993 7434 4032 приват, Юсупова Наталія

5358385320002464 Монобанк Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Юсупова.

5168 7427 2451 8760 Приват, Юлдашева Виола

Волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні апаратів АЗФ для лікування поранених 11

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