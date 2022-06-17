Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідовано, - ОВА. ФОТО

Масштабну пожежу в м. Пологи Запорізької області ліквідовано!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Як зазначається, 16 червня відбулася пожежа у складських приміщеннях заводу "Коагулянт" на загальній площі 800 кв. м.

"Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, хімічної загрози для населення міста та області наразі немає.

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