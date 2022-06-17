Президент Тель-Авівського університету отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку Абрамовича, якого "Слуга народу" Арахамія захищає в суді
Про це повідомив у твітері співзасновник і гендиректор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, американський фінансист Білл Браудер, інформує Цензор.НЕТ.
"На виправдання свого підпису до листа на підтримку Романа Абрамовича президент Тель-Авівського університету сказав: "Коли хтось пропонує вам 50 мільйонів доларів, ви підписуєте їхнього листа", - зазначив він.
За даними ЗМІ, президент Тель-Авівського університету виправдав підписання листа, який закликає США не вводити санкції проти російсько-ізраїльського олігарха Романа Абрамовича у зв'язку із вторгненням Москви в Україну, посилаючись на пожертвування, які Абрамович зробив університету.
Члени ради директорів, як повідомляється, засудили позицію Пората, а один із них сказав, що університет має бути моральним орієнтиром, а не діяти "як приватна компанія".