Українська артилерія знищила дві ворожі бойові машини РСЗВ БМ-27 "Ураган". ФОТО

Артилеристи ДШВ та СВ ЗС України знищили дві бойові машини РСЗВ БМ-27 "Ураган" російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"На фото зафіксовано, як артилеристи Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутні війська ЗС України знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27 "Ураган". Полювання на російських окупантів продовжується!" - йдеться у повідомленні.





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