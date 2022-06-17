Окупанти обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, є жертви, - Нацполіція. ФОТО

Війська РФ за добу завдали 14 ударів по Донеччині, поліція задокументувала кожний воєнний злочин росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Зруйнували житловий сектор та інші цивільні об'єкти, вбили та поранили мирних мешканців. Докази злочинів зібрано.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по м. Авдіївка, смт Нью-Йорк, м. Торецьк, м. Красногорівка, с. Новоукраїнка, с. Неліпівка, смт Курдюмівка, смт Очеретино, м. Бахмут, с. Стара Миколаївка, с. Зайцеве. Окупанти били зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракетХ-22 та Х-59МК, ракетних систем залпового вогню "Ураган" та "Град"", - зазначають у Нацполіції.

Руйнувань зазнали 42 цивільні об’єкти: 32 житлові будинки, центр дитячої творчості, навчальний заклад, медичні центри, приміщення виправної колонії, підприємство та автомобілі.



















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Наразі залишаються знеструмленими 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.

Воєнні злочини рф задокументовано. Поліцейські та співробітники СБУ розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.