Наслідки ракетного удару по Миколаєву: "демілітаризовані" п'ять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 7:00 у житловий квартал одного з районів Миколаєва влучили ворожі ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, "демілітаризовані" п'ять житлових будинків, з них чотири п'ятиповерхові та один двоповерховий. Тут, в результаті влучання боєприпасів та їхніх уламків сталися численні пошкодження - вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, у двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі.

"Рятувальниками проведено деблокування постраждалих, ліквідовано обидва осередки пожежі, один на площі 3 кв. м, другий - 10 кв. м. В результаті обстрілу загинув чоловік, ще 19 - постраждало, з них 16 госпіталізовано до медичних закладів, троє отримали першу допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалося 9 одиниць спецтехніки ДСНС та 37 рятувальників, 22 бригади швидкої медичної допомоги, аварійні та комунальні служби міста, співробітники правоохоронних органів.