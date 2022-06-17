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Наслідки ракетного удару по Миколаєву: "демілітаризовані" п'ять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Сьогодні близько 7:00 у житловий квартал одного з районів Миколаєва влучили ворожі ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, "демілітаризовані" п'ять житлових будинків, з них чотири п'ятиповерхові та один двоповерховий. Тут, в результаті влучання боєприпасів та їхніх уламків сталися численні пошкодження - вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, у двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі.

"Рятувальниками проведено деблокування постраждалих, ліквідовано обидва осередки пожежі, один на площі 3 кв. м, другий - 10 кв. м. В результаті обстрілу загинув чоловік, ще 19 - постраждало, з них 16 госпіталізовано до медичних закладів, троє отримали першу допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 01
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 02
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 03
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 04
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 05
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 06
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 07
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 08
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 09
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 10
Наслідки ракетного удару по Миколаєву: демілітаризовані пять будинків, 1 загиблий, 19 - постраждалих, - ДСНС 11

Загалом, до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалося 9 одиниць спецтехніки ДСНС та 37 рятувальників, 22 бригади швидкої медичної допомоги, аварійні та комунальні служби міста, співробітники правоохоронних органів.

Топ коментарі

  • Volodymyr Babynyuk
    Горіти вам у пеклі, прокляті окупанти!
  • Белла Богун
    На жаль вже 2 загиблих і 20 постраждалих. Завали ще розбирають.
  • Єто Другоє
    Так підаРусня куда попаде - там полк Азову.
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