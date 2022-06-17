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Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви "Гламурная цыпа!", - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Росіяни з розмахом окопувалися на Київщині.

Прикладом цього є укріпрайон, створений на Бучанщині, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Укріплений район був створений рашистами поряд з селом Луб’янка в березні 2022 року. Тут було розміщено близько 15 тисяч особового складу, викопано близько 12 тисяч капонірів для техніки.

Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 01
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 02
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 03

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Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 04
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 05
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 06
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 07

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Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 08
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 09
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 10
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 11

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Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 12
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 13
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 14
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 15

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Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 16
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 17
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 18
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 19

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Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 20
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 21
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 22
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 23

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Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 24
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 25
Алкоголь, цигарки, любовні романи та консерви Гламурная цыпа!, - інфраструктура укріпрайону, створеного росіянами на Бучанщині 26
Фото, відео: Олег Богачук

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Топ коментарі

  • Владимир fd08a616
  • MausMike
    Стоянка свинособак-вульгаріс.
  • Старый Котяра 91554d72
    Действовали по скрепно-духовному принципу: где засрано, там русская земля и иного не дано.
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