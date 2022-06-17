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Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці та отримали автоматичну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, до складу банди входило 5 осіб різної національності. Їхньою діяльністю з території РФ керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

"Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці. Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали автоматичну зброю, яку згодом переховували за місцями проживання", - зазначили в СБУ.

У зловмисників вилучено арсенал бойових засобів ураження. Серед них - 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет, кулемет РПК тощо.

Автомати зловмисники планували використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Одному з учасників банди вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб. Триває досудове розслідування.

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Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 01
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 02
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 03
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 04
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 05
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 06
Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ 07

Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Рострела нельзя, мы европейская страна. Но за дезкридетацию добробатов, и все их преступления минимум лет 15
  • Royal Flush d24c21f6
    не надо скрывать лица. может кто то узнает и даст полезную информацию
  • Timur Davidov
    Немає в мене довіри до СБУ,контора яка працює на замовлення олігархів та іншої наволочі.
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