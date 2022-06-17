Знешкоджено банду, яка діяла у Києві під виглядом добровольчого батальйону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці та отримали автоматичну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, до складу банди входило 5 осіб різної національності. Їхньою діяльністю з території РФ керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

"Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці. Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали автоматичну зброю, яку згодом переховували за місцями проживання", - зазначили в СБУ.

У зловмисників вилучено арсенал бойових засобів ураження. Серед них - 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет, кулемет РПК тощо.

Автомати зловмисники планували використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.



Одному з учасників банди вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб. Триває досудове розслідування.

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