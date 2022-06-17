Російський корвет, пошкоджений Силами оборони України, буксирують Волгою на завод. ФОТО

Російський малий ракетний корабель буксирують Волгою на судноремонтний завод. На фото видно, що корабель пошкоджено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думська.

Свіжі фотографії пошкодженого російського корвета проєкту 21631 код "Буян-М" оприлюднили на тематичних форумах учасники з Росії.

Корабель потрапив у кадр у момент, коли його буксирували Волгою на судноремонтний завод.

Корпус та надбудови малого ракетного корабля (МРК) поцятковані пробоїнами. Крім того, відсутня РЛС активна радіолокаційна станція "Позитив-М1".

Дивіться також: Російський корвет "Проворный" за 30 млрд руб. вщент згорів на верфі. ФОТОрепортаж

Назва та бортовий номер зафарбовані, але, судячи з кількості зафарбованих літер, швидше за все, це "Великий Устюг", колишній бортовий 651. Корабель належить до Каспійської флотилії Росії, проте перед початком повномасштабного вторгнення його перевели до Чорного моря, де він брав участь у бойових діях проти України.

Не виключено, що саме цей МРК пошкодили 7 березня артилеристи ВМСУ із РСЗВ.

Збудували корвет на Зеленодольському суднобудівному заводі, ввели в експлуатацію у 2014 році.

Крім іншого озброєння, корабель ніс вісім керованих ракет "Калібр", якими атакував українські міста.