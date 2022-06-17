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Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 01

"Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Священнослужителі подарували прем’єр-міністру Великої Британії ікону Почаївської Божої Матері", - йдеться у повідомленні.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 02
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 03
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 04
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 05

Зеленський і Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 06
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 07

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Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 08
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 09

Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 10
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 11
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 12
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 13
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 14

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Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 15

Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика "Тигр". Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 16
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 17

Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю.

Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 18
Зеленський і Джонсон відвідали Михайлівський монастир і виставку знищеної військової техніки окупантів 19

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Джонсон Молодец - бодрячком бегает.
  • Sashko Pavliuk
    Саме Борис є головним рятівником України з за кордону.
  • Бандерівець
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