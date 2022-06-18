За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України у Донецькій області.
"Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, смт Очеретине та Нью-Йорк, села Желанне, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Пантелеймонівка, Комишівка, Неліпівка.
Зафіксовано авіаудари, також РФ била реактивними системи "Град", "Смерч", артилерією, танками", - йдеться в повідомленні.
Зруйновано та пошкоджено 21 житловий будинок, з них три багатоквартирні, школу, будинок культури, комунальне підприємство, три заводи, психоневрологічний інтернат тощо.
Зазначається, що найбільше постраждала Авдіївка – російські війська завдали п’ять ударів по житловому сектору та коксохімічному заводу.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.