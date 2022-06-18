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За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення. ФОТОрепортаж

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Окупанти обстріляли 12 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 34 цивільні об’єкти, переважна більшість з яких – житлові будинки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України у Донецькій області.

"Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, смт Очеретине та Нью-Йорк, села Желанне, Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка, Пантелеймонівка, Комишівка, Неліпівка.

Зафіксовано авіаудари, також РФ била реактивними системи "Град", "Смерч", артилерією, танками", - йдеться в повідомленні.

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За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 01

Зруйновано та пошкоджено 21 житловий будинок, з них три багатоквартирні, школу, будинок культури, комунальне підприємство, три заводи, психоневрологічний інтернат тощо.

Зазначається, що найбільше постраждала Авдіївка – російські війська завдали п’ять ударів по житловому сектору та коксохімічному заводу.

За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 02

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 03

За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 04

За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 05

За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 06

За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 07

За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 08

За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 09

За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 10

За добу поліція Донеччини задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення 11

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