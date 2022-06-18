Новини Фото • Мовне питання

У школах Миколаєва з нового навчального року заборонили використання російської мови. ДОКУМЕНТ

5 59965
У комунальних закладах загальної середньої освіти Миколаєва з нового навчального року забороняється використання російської мови.

Відповідне рішення прийняв виконком Миколаївської міськради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку заступниці директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарити Бондаренко.

"Заборонити з 1 вересня 2022 року у Миколаєві використання російської мови в закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності", - йдеться у рішенні.

Зокрема, заборонений набір до 1-4 класів з російською мовою навчання, вивчення російської мови як предмета, курсу, факультативу в 1-11 класах, оформлення російською мовою освітнього середовища тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 16 липня україномовна версія повинна стати основною для всіх українських сайтів, - Кремінь

Укрінформ зазначає, що подібні рішення вже давно діють в інших містах України. Але для досі російськомовного Миколаєва воно дійсно має серйозне значення.

У школах Миколаєва з нового навчального року заборонили використання російської мови 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти в Маріуполі забороняють школярам спілкуватись українською навіть на перервах, - Андрющенко

Топ коментарі

  • SlavaGeroyam
    Слава Богу!
  • 5 копійок
    Московити ідійоти. Таки домоглися що їхнє нарєчіє Україна посилає за їхнім кораблем.
  • Воьлодимир Омельянов
    Що ж "асвабадители русскоязичного населения" після того як знищили російськомовні міста Маріуполь ,Волноваху,Северодонецьк та інші добились одного в ненависті переважноі більшості украінців до всього російського.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини