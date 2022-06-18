За минулу добу задокументовано 39 обстрілів Луганщини, пошкоджено 48 об’єктів інфраструктури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За минулу добу поліцейські задокументували 39 обстрілів Луганщини. Є загиблі та поранені місцеві мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень та руйнації 48 об’єктів інфраструктури – квартири у багатоповерхівках та приватні будинки, території підприємств в містах Сєверодонецьк та Лисичанськ.

Крім цього, на спецлінію 102 надійшло 112 заяв та повідомлень про вчинені правопорушення та інші, не пов’язані з ними, події.

З яких – 9 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами, два факти колабораційної діяльності громадян, які зайняли посади у незаконно створених окупаційних структурах, два повідомлення про факти мародерства", - йдеться в повідомленні.

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