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Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ. ФОТО

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Військово-морські сили ЗСУ закликають журналістів не поширювати інформацію про лікувальні заклади, бо ворог може використати її для завдавання ударів.

Про це йдеться у дописі на сторінці ВМС ЗСУ в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На фото один і той же шпиталь - до і після оприлюднення інформації про нього", - йдеться в дописі.

Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ 01
Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ 02
Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ 03

У ВМС ЗСУ уточнили, що шпиталь розташований в одному з обласних центрів, і сюжет про нього був показаний вранці у єдиному телемарафоні.

Там закликали журналістів не вказувати в сюжетах і текстах назву лікувального закладу та населений пункт, в якому він знаходиться.

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"Невже ворог не може відкрити Гугл мепс і все дізнатись, мабуть хочете запитати ви. Гугл мепс не розповідає що в середині закладу, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить, який потік поранених і не дякує конкретному медичному закладу за порятунок життів та не розкриває місце і роль закладу у системі під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Треба уточнювати, що інформація була від одного зі "Слуг народу"? Зрадники ******.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Головне - розповісти про місце, де монтують ці "репортажі". І ці *обнуті будуть про Бутусова щось розказувати? До речі, чи покарали Арахамію і Мітбола за те, що навели "Калібри" на Яворівський полігон?
  • Наталия П
    ********* зеленые. И никто их не накажет, неприкасаемые слуги народа, блин.
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