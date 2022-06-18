Ворог ударив по обласній лікарні після того, як сюжет про неї показали в новинах, - ВМС ЗСУ. ФОТО
Про це йдеться у дописі на сторінці ВМС ЗСУ в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На фото один і той же шпиталь - до і після оприлюднення інформації про нього", - йдеться в дописі.
У ВМС ЗСУ уточнили, що шпиталь розташований в одному з обласних центрів, і сюжет про нього був показаний вранці у єдиному телемарафоні.
Там закликали журналістів не вказувати в сюжетах і текстах назву лікувального закладу та населений пункт, в якому він знаходиться.
"Невже ворог не може відкрити Гугл мепс і все дізнатись, мабуть хочете запитати ви. Гугл мепс не розповідає що в середині закладу, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить, який потік поранених і не дякує конкретному медичному закладу за порятунок життів та не розкриває місце і роль закладу у системі під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.