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Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині. ФОТОрепортаж

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Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 01

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 02
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 03
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 04
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 05
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 06

"Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я", – сказав Зеленський.

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Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 07
Зеленський відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині 08

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Опять бомбить пункты будут после этих рекламных фото ???
  • Ksenia VB
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Хто як думає, прилетить найближчими днями?
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