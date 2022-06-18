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США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17. ФОТОрепортаж

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США направили до України другу партію гелікоптерів Мі-17.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 01

Вертольоти Мі-17 спершу призначалися для армії Афганістану, та після захоплення талібами опинилися у США. Виготовляли їх в РФ на замовлення США, тому й на ящиках з гвинтами написи російською.

США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 02
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 03
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 04
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 05

Перші п‘ять Мі-17 передали в Україну у квітні, ще 11 гелікоптерів відправили літаками С-17.

США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 06
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 07
США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17 08

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Ох яка краса: гелікоптери, виготовлені в РФ, будуть нищити русню
    Дякуємо!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Дякуємо США, процвітання вам, здохніть кацапи!
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