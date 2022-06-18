США направили до України ще 11 гелікоптерів Мі-17. ФОТОрепортаж

США направили до України другу партію гелікоптерів Мі-17.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Вертольоти Мі-17 спершу призначалися для армії Афганістану, та після захоплення талібами опинилися у США. Виготовляли їх в РФ на замовлення США, тому й на ящиках з гвинтами написи російською.









Перші п‘ять Мі-17 передали в Україну у квітні, ще 11 гелікоптерів відправили літаками С-17.





