Три ворожі ракети влучили в нафтобазу на Дніпропетровщині, постраждало 11 людей, - ОВА. ФОТО
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У Дніпропетровській області три ворожі ракети влучили в нафтобазу. Виникла пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас знову "прильоти". У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я", - написав Резніченко.
Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Вони госпіталізовані з опіками.
Пізніше Резніченко уточнив інформацію по постраждалих.
"Уточнена інформація щодо ракетної атаки у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані.
Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - повідомив очільник ОВА.