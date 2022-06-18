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Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі. ФОТОрепортаж

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Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ нещадно нищать російські окупаційні війська з американських гаубиць М777.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр угруповування Об'єднаних сил.

Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 01

"Переважно нашими цілями є артилерійські підрозділи рашистів, прикриваємо нашу піхоту, - каже "Злий", командир одного з підрозділів, який виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку Донеччини. – Не гребуємо й іншою бойовою технікою, наносимо вогневе ураження й по живій силі противника, Ми не перебираємо. Нам дають ціль – і наше завдання її знищити!".

Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 02
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 03
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 04
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 05
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 06

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Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 07

Арилеристи кажуть, що 155-мм гаубиці М-777 – це грізна сила, висока маневреність і потужна міць. Ворог постійно полює за ними і не шкодує для їх ураження ні ракет, ні снарядів.

Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 08
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 09
Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі 10

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Топ коментарі

  • Amber
    Хлопці , Ви такі круті за своєю справою , що аж дух захоплює , дивлячись
    на Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нищіть їх... рідненькі ..ніщіть безжально !!! іх сюди ніхто не звав... а хто звав хай з ними гине !!!
    нищіть за тих (і за Вітю Нечая, що його ім"я на снаряді видно) хто з Неба тепер дивиться...

  • три - пятнадцать
    хлопці діло роблять...
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