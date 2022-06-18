Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі. ФОТОрепортаж

Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ нещадно нищать російські окупаційні війська з американських гаубиць М777.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр угруповування Об'єднаних сил.

"Переважно нашими цілями є артилерійські підрозділи рашистів, прикриваємо нашу піхоту, - каже "Злий", командир одного з підрозділів, який виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку Донеччини. – Не гребуємо й іншою бойовою технікою, наносимо вогневе ураження й по живій силі противника, Ми не перебираємо. Нам дають ціль – і наше завдання її знищити!".











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Арилеристи кажуть, що 155-мм гаубиці М-777 – це грізна сила, висока маневреність і потужна міць. Ворог постійно полює за ними і не шкодує для їх ураження ні ракет, ні снарядів.







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