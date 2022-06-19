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Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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За останні півтори доби знайдено тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян у Лисичанську. Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Дуже непроста ситуація в Сєверодонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєверодонецькому "Азоту" – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що окупанти обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку.

Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість.

Наші підрозділи відбили штурм в районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське.

У ці хвилини росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.

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Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 01

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 02

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 03

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 04

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 05

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Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 06

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 07

Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай 08

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Топ коментарі

  • Vitaliy Darmits
    Отак стараєшся , ходиш на вибори , все життя голосуєш за фашистів , мародерів , комуністів , педофілів , рашистів , убивць , шухричів , мураєвих , опзж , за найгидотніших нелюдів і найбридкіших виродків , за срюзьке мір , за все найпаскудніше що тільки може бути , за дніще . Среш де тільки можеш і всім . І тут бац - Пабєда , все це сміття вривається тобі в хату , починає руйнувати майно та вбивати рідних , близьких , дітей . Правду кажуть : Природа - не дура , а Бог - не каліка .
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    за кого проголосував Сєвєродонецьк у 2019-му, і дякую від РФ
  • Dima30
    Так ворог відчув ,що є сприятливі фактори ,кількість проросійських партій та виборців відповідно,там вважали така електоральна картина дасть їм такі самі бонуси у вигляді колаборантів які сприяли окупації Криму та Донбасу у 2014 р.
    Потрібно робити висновки ,бо держава може зникнути.
    Вибір політиків-має значення!Мова-має значення!Армія-має значення!
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