Боремося за Сєверодонецьк, ворог тисне з Попасної, - Гайдай. ФОТОрепортаж

За останні півтори доби знайдено тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян у Лисичанську. Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.



"Дуже непроста ситуація в Сєверодонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєверодонецькому "Азоту" – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд", - йдеться в повідомленні.



Зазначається також, що окупанти обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку.



Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.



Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість.

Наші підрозділи відбили штурм в районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське.

У ці хвилини росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.

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