Обстріл Гуляйпілля російськими окупантами: Пошкоджено будинки, магазин та олійницю. Є поранені. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстрілювали цивільну інфраструктуру Гуляйполя Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Внаслідок обстрілу снарядами влучено у декілька десятків приватних помешкань гуляйпільців. В результаті - частина з них розбиті повністю, інші - мають різні руйнації.



Також ворожі снаряди зачепили й інші прибудинкові споруди, гаражі, погреби, літні кухні і двори містян", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти обстріляли й інші об'єкти.

"Осколками ракет пошкоджено один магазин, олійницю та адміністративне приміщення відділення Оріхівського РЕМ. В них вибиті вікна, посічені фасади та дахове накриття. Наразі встановлено, що постраждалих жителів райцентру доставили до медичного закладу з пораненнями різного ступеню важкості", - додали в ОВА.

Також читайте: Російські війська накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі

















