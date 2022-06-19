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Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4. ФОТОрепортаж

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Перші чотири австралійських бронетранспортери M113AS4 доставив Ан-124. Всього до України направлять 14 машин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на сайт Міністерства оборони Австралії.

Зазначається, що пакет військової допомоги австралійського уряду на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, включає броньовані автомобілі Bushmaster, гаубиці M777; протитанкове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та ряд особистого спорядження.

Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 01
Фото: defence.gov.au

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Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 02
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 03
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 04
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 05
Фото: defence.gov.au

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Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 06
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 07
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 08
Фото: defence.gov.au
Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4 09
Фото: defence.gov.au

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Мілітарний повідомляє, що Австралійська версія M113 це модернізація 2007 року - M113AS4.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Також дно M113AS4 захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв. Бронетранспортер отримав зміни і в озброєнні. M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Австралійцям-респект...
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Mykola Trofimenko
    Нічого не кажуть, не афішують, а просто мовчки допомогають, респект таким!
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