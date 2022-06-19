Австралія відправила в Україну чотири бронемашини M113AS4. ФОТОрепортаж

Перші чотири австралійських бронетранспортери M113AS4 доставив Ан-124. Всього до України направлять 14 машин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на сайт Міністерства оборони Австралії.

Зазначається, що пакет військової допомоги австралійського уряду на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, включає броньовані автомобілі Bushmaster, гаубиці M777; протитанкове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та ряд особистого спорядження.

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Мілітарний повідомляє, що Австралійська версія M113 це модернізація 2007 року - M113AS4.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Також дно M113AS4 захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв. Бронетранспортер отримав зміни і в озброєнні. M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.