Майже 5 тонн врожаю знищено на Одещині внаслідок пожежі, - ДСНС. ФОТО
4 00312
Пожежа трапилась в селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"18 червня, о 02:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, в селі Білка, Іванівської територіальної громади, по вулиці Тригубова, виникла пожежа. По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено загоряння дерев'яної споруди.
О 05:24 пожежу було ліквідовано на загальній площі 50 м.кв", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок пожежі вогнем було знищено дерев’яну надвірну споруду та сіно в тюках, орієнтовно 150 шт, вагою 4,5 тонн, врожаю 2022 року.
Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.