Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай. ФОТО

За інформацією Луганської ОВА окупанти почали інтенсивно застосовувати авіацію для винищення Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєверодонецьком. Бої на вулицях міста йдуть без зупину. Росіяни завдали авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Окрім того, інші населені пункти постійно потерпають від ствольної та реактивної артилерії ворога, останньої доби найдужче гатили по Лисичанську, Сиротиному, Вороновому, Борівському, Устинівці, Тошківці, Оріховому, Золотому, Миколаївці, Білогорівці.

Хочуть стерти до пилу, аби ми не змогли відновити. росіяни не зупинили обстріли вже зруйнованих мостів, що ведуть до обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Сергій Гайдай зазаначив, що під постійним вогнем селища-сателіти Сєвєродонецька, вони палають щоденно.

"Знову були прильоти по "Склопластину" та полігону ДСНС. Масштабні руйнування цієї доби в Гірській громаді - пошкоджено близько 30 будинків", - додав він.

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