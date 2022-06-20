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Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай. ФОТО

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За інформацією Луганської ОВА окупанти почали інтенсивно застосовувати авіацію для винищення Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 01

"Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєверодонецьком. Бої на вулицях міста йдуть без зупину. Росіяни завдали авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Окрім того, інші населені пункти постійно потерпають від ствольної та реактивної артилерії ворога, останньої доби найдужче гатили по Лисичанську, Сиротиному, Вороновому, Борівському, Устинівці, Тошківці, Оріховому, Золотому, Миколаївці, Білогорівці.

Хочуть стерти до пилу, аби ми не змогли відновити. росіяни не зупинили обстріли вже зруйнованих мостів, що ведуть до обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 02

Сергій Гайдай зазаначив, що під постійним вогнем селища-сателіти Сєвєродонецька, вони палають щоденно.

"Знову були прильоти по "Склопластину" та полігону ДСНС. Масштабні руйнування цієї доби в Гірській громаді - пошкоджено близько 30 будинків", - додав він.

Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 03

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Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 04
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 05
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 06
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 07
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 08
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 09
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 10
Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай 11

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Топ коментарі

  • SabakaBarabaka Yo 5c6ddb84
    блиин... все же сгорело. кто его уже восстановит и как? и ядерной войны не надо. это какими надо быть уродами, стирать города. чтоб ты подох уже сцарь в обоссаных портках.
  • Garry Grant
    На г+г пиарят лободу. Тьфу,*****.🤮
  • Ян Сапега
    орда проклята
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