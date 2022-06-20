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Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Рашисти били крилатими ракетами "повітря-земля", "Градами", артилерією, танками. Обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Поліцейські вилучили докази воєнних злочинів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, смт Нью-Йорк, села Зайцеве, Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка. Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт – 12 житлових будинків, шість із них багатоквартирні, лікарня, адмінбудівля, приміщення підприємства зв’язку, виправна колонія, гаражі", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 01

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Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 02
Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 03
Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 04
Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 05
Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 06
Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 07
Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 08
Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 09
Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 10
Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція 11

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Как можно ударить зенитно-ракетными комплексами по земле? Вы там читаете что пишете?
  • Ireland
    ❗️З'явилася інформація про десятки вибухів та пожежу на острові Зміїний.

    Нагадаємо, що окупанти розмістили там дуже багато озброєння: ППО, бензовози, системи радіолокації, а також центр управління.

    Ймовірно, Силам оборони вдалось знищити там російську техніку.

    Чекаємо на офіційне підтвердження.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5


    Globusnews

    @globusnewsorg

    ·
    17 июн.

    Генерал Бен Ходжес: "Украина должна наносить ответные удары по территории России"

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