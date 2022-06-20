Росіяни вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Рашисти били крилатими ракетами "повітря-земля", "Градами", артилерією, танками. Обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Поліцейські вилучили докази воєнних злочинів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, смт Нью-Йорк, села Зайцеве, Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка. Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт – 12 житлових будинків, шість із них багатоквартирні, лікарня, адмінбудівля, приміщення підприємства зв’язку, виправна колонія, гаражі", - йдеться у повідомленні.

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