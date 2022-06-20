Обстріл Дніпропетровщини: наслідки ударів рашистів по Великій Костромці. ФОТО
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Уночі ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки обстрілів населеного пункту опублікував голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.
"Пізно увечері під обстрілом було село Велика Костромка, пошкоджені житлові будинки і споруди жителів. Протягом ночі були обстріли прикордонної території села Велика Костромка. Інші населені пункти громади: с.Мар‘янське та м.Зеленодольськ - ніч без обстрілів", - йдеться у повідомленні.