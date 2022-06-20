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Жителі Маріуполя на межі виживання через нестачу питної води, - Бойченко. ФОТО

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Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи через нестачу питної води.

 Про це повідомив Маріупольський міський голова  Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

Жителі Маріуполя на межі виживання через нестачу питної води, - Бойченко 01

"Понад 100 тисяч людей, які досі залишаються у місті, не мають доступу до питної води. Наразі окупанти видають її один раз на тиждень. Жителі стоять у чергах по 4-8 годин. Вони знаходяться на межі смерті. Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей", - сказав міський голова.

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Він додав, що росіяни й колаборанти обмежили доступ жителів також до їжі. При цьому місто залишається без світла газу та системи водовідведення.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Руцкий мир пришел....
  • Paul Foxen
    Зате Дороги, ДОРОГИ ЯКІ хороші, від Чонгара до Маріуполя за 7 днів, без втрат!
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    "Освободили". От всего.
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