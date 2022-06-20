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Росіяни завдали артилерійського удару по сільській школі Запорізького району. ФОТОрепортаж

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Минулої доби ворог наніс удари з артилерійської зброї по сільській школі Юльївки Запорізького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Росіяни завдали артилерійського удару по сільській школі Запорізького району 01

"Ракетами влучено в дах і стіни приміщення. Від ударної хвилі у вікнах на маленькі осколки потріскалось скло, а деякі з них взагалі повилітали з віконних пройомів. Внаслідок розриву ракетних снарядів залишилися посіченими двері та стіни навчального закладу. Пошкоджено дворову територію та парканну огорожу, також від прямого влучення та загоряння зруйновано транспортний засіб, припаркований у дворі школи", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни завдали артилерійського удару по сільській школі Запорізького району 02
Росіяни завдали артилерійського удару по сільській школі Запорізького району 03
Росіяни завдали артилерійського удару по сільській школі Запорізького району 04
Росіяни завдали артилерійського удару по сільській школі Запорізького району 05
Росіяни завдали артилерійського удару по сільській школі Запорізького району 06

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