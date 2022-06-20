Росіяни завдали артилерійського удару по сільській школі Запорізького району. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог наніс удари з артилерійської зброї по сільській школі Юльївки Запорізького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Ракетами влучено в дах і стіни приміщення. Від ударної хвилі у вікнах на маленькі осколки потріскалось скло, а деякі з них взагалі повилітали з віконних пройомів. Внаслідок розриву ракетних снарядів залишилися посіченими двері та стіни навчального закладу. Пошкоджено дворову територію та парканну огорожу, також від прямого влучення та загоряння зруйновано транспортний засіб, припаркований у дворі школи", - йдеться у повідомленні.

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