В Одесі лунають вибухи: Над містом дим. ФОТО

В Одесі лунають вибухи, в місті лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє Суспільне Одеса, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що над містом дим. ЗМІ повідомляють про роботу ППО.

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