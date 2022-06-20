В Одесі лунають вибухи: Над містом дим. ФОТО
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В Одесі лунають вибухи, в місті лунає повітряна тривога.
Про це повідомляє Суспільне Одеса, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що над містом дим. ЗМІ повідомляють про роботу ППО.
Про це повідомляє Суспільне Одеса, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що над містом дим. ЗМІ повідомляють про роботу ППО.
Zoya Kazanzhy 14 год
Коли мені сказали, що в Одесі виділили 150 мільйонів на ремонт доріг, я подумала: та ні, не може бути, фігня якась, вони довбограї, звісно, але ж не без інстинкту самозбереження. Мені ще раз про це сказали. Сайти владних органів у нас не працюють, війна. Тендери не проводять. Війна. Але дороги ремонтують. Не дивлячись на війну. У нинішньої влади на всіх рівнях щось сакральне відбувається з ремонтами доріг. Байден в хлам розбивався, закликаючи українську владу готуватися до великої війни. А нам Байден не указ. Тому що у нас «велике будівництво». Коротше, в Одесі ремонтують дороги. За 150 мільйонів гривень. Сайт Думская net знайшов підтвердження. Райадміністрації склали перелік доріг, муніципалітет затвердив, а військова адміністрація погодила. Казали люди, що очільник військовоі адміністрації Одещини Максим Марченко - космонавт і його використовують, як і хто може. Не хотілось вірити до останнього. Заспокойте мене, що він хоч не в долі. Переграв Труханов Марченка. Ремонти оформлюють як поточні. Бо капітальні статті витрат в умовах військового стану заблоковані. Шах і мат нам, електоральна отара. Шах і мат. Це при тому, що стан доріг в Одесі нормальний. Фірми, які отримують із міського бюджету кошти на ремонти/будівництво доріг, афільовані з нашими владними пацанами. А найкращий бізнес - то державний бюджет. Тому, як ви розумієте, дороги у нас ремонтуються цілорічно. Навіть під час війни. Бо ж немає більше на що гроші витрачати, розумієте? Чесно, хочеться руками потриматися за їхні горлянки. Просто суки.
Проєкт українського ударного безпілотника Сокіл-300 - 150 млн грн. (КБ ЛУЧ - дивість на ютуб) . Вартість виготовлення по факту замовлення - дешевше ніж Байрактар (не кажу вже про американські). Всі ракети готові, треба певна модернізація. Все є щоб робити самим передову зброю, але ніт, будемо купувати в інших та просити по світу. А це ж ще скільки робочих місць, окрім зміцнення обороздатності.
За «вишки бойка» мстять