Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею, - прикордонники. ФОТО
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Прикордонники Білорусі намагалися підірвати огорожу на кордоні із Польщею.
Про це повідомила польська Прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.
Це сталося біля прикордонного пункту в Дубичі-Церківні. Шестеро білоруських солдатів "намагалися підірвати огорожу".
Також повідомляється, що 19 червня польські прикордонники затримали чергову партію білоруських нелегальних мігрантів. 21 особа, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії, намагалися незаконно потрапити на територію Польщі.