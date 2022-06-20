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Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею, - прикордонники. ФОТО

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Прикордонники Білорусі намагалися підірвати огорожу на кордоні із Польщею.

Про це повідомила польська Прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Це сталося біля прикордонного пункту в Дубичі-Церківні. Шестеро білоруських солдатів "намагалися підірвати огорожу".

Також повідомляється, що 19 червня польські прикордонники затримали чергову партію білоруських нелегальних мігрантів. 21 особа, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії, намагалися незаконно потрапити на територію Польщі.

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Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею, - прикордонники 01

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Свиньи в хлеву тоже постоянно стены подкапывают)
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Ты их в дверь, - они в окно... Таракани.
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