Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею, - прикордонники. ФОТО

Прикордонники Білорусі намагалися підірвати огорожу на кордоні із Польщею.

Про це повідомила польська Прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Це сталося біля прикордонного пункту в Дубичі-Церківні. Шестеро білоруських солдатів "намагалися підірвати огорожу".

Також повідомляється, що 19 червня польські прикордонники затримали чергову партію білоруських нелегальних мігрантів. 21 особа, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії, намагалися незаконно потрапити на територію Польщі.

Читайте: На Україну нападати не збираємося, - заступник міністра оборони Білорусі Жук