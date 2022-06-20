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Військовий автомобіль з боєприпасами спалахнув на залізничному переїзді на Полтавщині, - ОВА. ФОТО

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У Полтавської області на залізничному переїзді загорівся військовий автомобіль з боєприпасами.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Військовий автомобіль з боєприпасами спалахнув на залізничному переїзді на Полтавщині, - ОВА 01

"На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району спалахнув військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у дописі.

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"Загоряння вже загасили. На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію", - написав очільник ОВА згодом.

Топ коментарі

  • freedom of speech
    На войне случается всякое. Главное чтобы это не было системно. Надеюсь бойцы не пострадали.
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Ніяка не деверсія,66 газон,замкнула проводка,я сам чув ці взриви.
    Від переїзду відїхала автівка метрів на 15 і спалахнула на великій розвилці(три дороги).
    Хлопець живий!
  • Осипенко Володимирівна Оксана
    Боже, збережи хлопців.
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