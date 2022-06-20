Військовий автомобіль з боєприпасами спалахнув на залізничному переїзді на Полтавщині, - ОВА. ФОТО

У Полтавської області на залізничному переїзді загорівся військовий автомобіль з боєприпасами.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району спалахнув військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у дописі.

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"Загоряння вже загасили. На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію", - написав очільник ОВА згодом.