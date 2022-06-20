Парамедик Паєвська (Тайра) про перебування в російському полоні: "Умови нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую". ФОТО
Про це розповіла звільнена з полону росіян парамедик Юлія Паєвська (Тайра), передає Цензор.НЕТ.
"Поки що я не буду постити селфі. Вибачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій.
Знову і знову хочу подякувати за обмін, що був безперечно чудом Господнім, і усім причетним до цього дива.
Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога - коли ти там, здається, що надії немає, і Україна уже не існує як держава.
Необхідно добитись, аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там - ми абсолютно безправні, як раби.
Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна.
Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль.
І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення.
Ця тема болюча і гостра.
Всі полонені мусять бути звільнені.
Необхідно розробити систему контролю й алгоритм обміну.
Наразі я в безпечному місці під наглядом найкращих лікарів.
Скоро повернусь у стрій, та треба відновити сили.
Дякую за ваші молитви і допомогу!
Мир вам
Разом все здолаємо", - розповіла Паєвська.