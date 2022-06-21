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Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ. ФОТО

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Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

Про це свідчить супутниковий знімок від 19 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ 01

Супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поруч зі зруйнованим залізничним мостом.

Військові експерти, яким журналісти "Схем" показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні і монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їхніми словами – це альтернатива залізничному мосту, який наразі не функціонує.

Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ 02

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Процес зведення понтонної переправи супутник зафіксував 3 червня.

Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ 03

Також журналісти тоді проаналізували супутникові знімки цієї території за інші дати. Станом на 26 травня будівельних робіт зафіксовано не було. Перші ознаки з’явилися 30 та 31 травня.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
  • irenka ko
    «Это сироты»(с)
  • Sergei UA
    Самое время ее рас**ярить к **беням
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