Росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 21 червня російські війська обстріляли школу в Авдіївці з реактивної системи залпового вогню "Град".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "Град" із магнієвим зарядом.

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Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл", - йдеться в повідомленні.

Кириленко додав, що російські війська прийшли на українську землю "нищити і вбивати, передусім – цивільних".

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