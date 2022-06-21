У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, кількість жертв встановлюється, штурм біля Сиротиного стримано.

Про це очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив 21 червня зранку, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день. Застосовувалася авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Остаточну кількість жертв встановлюємо, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися", – зазначив Гайдай.











Також серйозні руйнування у Гірському - пошкоджено 13 будинків, у Новоіванівці - сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

Начальник обласної військової адміністрації поінформував, що у промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої: "Росіяни влучили в будівлю І прохідної "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів".

Крім того, авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському.

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Тривають бої поблизу Миколаївки.

Сергій Гайдай додав, що штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного на цей час безрезультатні.