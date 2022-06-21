Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, - Малюська. ФОТОрепортаж

В установах Державної кримінально-виконавчої служби України для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та 1 табір, розташований на заході держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Табір для військовополонених охороняється. Для утримуваних тут осіб створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства", - розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, якщо доставити військовополонених безпосередньо до табору для тримання таких осіб неможливо – з метою збереження життя та здоров'я військовополонені можуть тимчасово перебувати у дільницях, утворених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.

Крім того, до дільниць направляють тих військовополонених, щодо яких є інформація стосовно їхнього обміну найближчим часом.

"Умови тримання як у таборі, так і у дільницях для тримання військовополонених, правила поводження з цими особами відповідають їх статусу та базуються на вимогах норм міжнародного гуманітарного права. Адже ми, зокрема і у питанні поводження з військовополоненими, не можемо поводити себе як варвари. Тому що ми – країна цивілізована, ми – частина європейської спільноти. Крім того, я впевнений, що коли ми показуємо, як ми утримуємо російських полонених, – ці кадри неодмінно побачать в рф, і ми розраховуємо, що вони будуть наших громадян утримувати в аналогічних умовах, доки ми їх не обміняємо", - пояснив очільник Мін'юсту.

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