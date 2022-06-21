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За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Окупанти обстріляли 16 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 54 цивільні об’єкти – житлові будинки та інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 01

"Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Мирноград, Гірник, Курахове, Бахмут, Торецьк, Дружківка, Сіверськ, смт Желанне, Курахівка, Гостре, Нью-Йорк, села Опитне, Резніківка, Тоненьке, Біла Гора. Росіяни били з авіації, ЗРК "С-300", реактивних систем "Торнадо-С" і "Ураган", артилерії, танків. Окупанти застосовували касетні снаряди", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 41 житловий будинок, 10 із них багатоквартирні, дошкільний навчальний заклад, ферма, шахта, заводи, виправна колонія тощо. Крім того, сьогодні вночі російські війська обстріляли школу в Авдіївці снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Будівля вигоріла. Це вже третя школа, знищена росіянами в місті.


За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 03
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 04
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 05
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 06
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 07
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 08
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 09
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 10
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 11
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 12
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 13
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 14
За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 15

 

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