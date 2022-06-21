За добу росіяни на Донеччині вдарили по приватних будинках, шахті та навчальних закладах. Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 54 цивільні об’єкти – житлові будинки та інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Мирноград, Гірник, Курахове, Бахмут, Торецьк, Дружківка, Сіверськ, смт Желанне, Курахівка, Гостре, Нью-Йорк, села Опитне, Резніківка, Тоненьке, Біла Гора. Росіяни били з авіації, ЗРК "С-300", реактивних систем "Торнадо-С" і "Ураган", артилерії, танків. Окупанти застосовували касетні снаряди", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 41 житловий будинок, 10 із них багатоквартирні, дошкільний навчальний заклад, ферма, шахта, заводи, виправна колонія тощо. Крім того, сьогодні вночі російські війська обстріляли школу в Авдіївці снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Будівля вигоріла. Це вже третя школа, знищена росіянами в місті.





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