Безугла розкрила деталі візиту Зеленького до Лисичанська 5 червня та опублікувала ФОТО

Нардеп СН Мар’яна Безугла опублікувала фото візиту президента Володимира Зеленського до Лисичанська на початку червня та розкрила деталі поїздки.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами", - підписала Безугла світлину.

Невдовзі нардеп розкрила деталі візиту.

"Це було 5 червня. Так, під обстрілами. Таємно для ворога. В саме серце битви за Донбас. Тоді його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі", - додала Безугла.

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Вона також зазначила, що, коли розмовляла із Зеленським на вулиці, розмову час від часу перебивали гучні звуки ворожих обстрілів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський вручив воїнам нагороди на передових позиціях під Лисичанськом.