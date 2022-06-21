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Безугла розкрила деталі візиту Зеленького до Лисичанська 5 червня та опублікувала ФОТО

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Нардеп СН Мар’яна Безугла опублікувала фото візиту президента Володимира Зеленського до Лисичанська на початку червня та розкрила деталі поїздки.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами", - підписала Безугла світлину.

Безугла розкрила деталі візиту Зеленького до Лисичанська 5 червня та опублікувала 01

Невдовзі нардеп розкрила деталі візиту.

"Це було 5 червня. Так, під обстрілами. Таємно для ворога. В саме серце битви за Донбас. Тоді його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі", - додала Безугла.

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Вона також зазначила, що, коли розмовляла із Зеленським на вулиці, розмову час від часу перебивали гучні звуки ворожих обстрілів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський вручив воїнам нагороди на передових позиціях під Лисичанськом.

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Топ коментарі

  • Garinich
    "Тоді його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі" - а без цього лайна ні як не можна. Мені аж блюванути захотілось.

    Нагадало - "Все так же по небу плывут облака

    И солнце сияет по прежнему

    Спасибо за это родному ЦК

    И лично товарищу Брежневу."
  • Бенина Мама
    Чем постить дебильные гундосики, лучше бы опубликовали хотя бы 1 снимок, который всех порадует. Это Змеиный вчера перед рассветом. Для орков рассвет был очень ярким.
  • частный сектор
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