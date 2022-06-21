У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, громадянин іноземної держави організував постачання та збут кокаїну у м. Києві в особливо великих розмірах.
"У ході досудового розслідування проведено низку обшуків, під час яких в автомобілі, за місцем проживання затриманого та у приміщенні, де виготовлявся наркотичний засіб вилучено близько 2 кг кокаїну, прекурсори, обладнання для виготовлення, фасування наркотиків, грошові кошти - близько 3700 доларів США та 8000 грн, долари США з ознаками підробки, 2 предмети схожі на вогнепальну зброю, 21 набій, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, документи з явними ознаками підробки", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 11 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу УКР ГУ Нацполіції у місті Києві.