Підприємець Громико передав ЗСУ свій гелікоптер: Три місяці експертиз та збору документів, щоб закрити порушену СБУ справу. ФОТО

Український бізнесмен та громадський діяч Олександр Громико передав Збройним силам України свій вертоліт MBB BO-105, придбаний ним раніше у США.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей вертоліт MBB BO-105, який я передав на службу до ЗСУ, був куплений мною кілька років тому і раніше був військовим (в інтернеті багато фото з навісним озброєнням) і за рахунок неймовірної маневреності призначався для розвідки та евакуації поранених (медичні ноші зручно заходять через багажник до переднього крісла). У США з нього зняли все військове обладнання, і він став цивільним. Попередній американський власник показав мені, на які акробатичні трюки здатний цей вертоліт (ось відео пілота Red Bull на аналог гелікоптері), я був вражений і купив його за гарною ціною", - зазначив він.

За його словами, керувати цим вертольотом було одне задоволення, адже за рахунок потужних двох газотурбінних двигунів та вдалої конструкції він вибачає багато помилок недосвідченим пілотам.

Громико уточнив, що гелікоптер зі США прийшов у контейнері до порту Одеса і щодо нього СБУ відразу порушило кримінальну справу за незаконне ввезення військового вертольота.

"Три місяці експертиз та збору документів - треба було довести, що гелікоптер уже в США літав як цивільний та закрити справу, поставити його на український облік. На цьому мої пригоди з експлуатацією вертольота не закінчилися, але про це розповім іншим разом. Тепер настав час повернути цьому вертольоту бойове призначення і про це вже подбає військова авіація ЗСУ. Вертоліт у хорошому стані і може врятувати тяжкопоранених із передової швидко доставивши їх до найкращих лікарень України", - продовжує підприємець.

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"Пілоту ЗСУ, який виконуватиме на ньому особливі завдання, хочу побажати удачі та багатьох героїчних нагород, які він отримає живим та здоровим після нашої перемоги", - резюмує він.