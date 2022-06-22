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Із командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 1100
Сьогодні на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з легендарним Командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куцином-"Кумом".

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку загинув комбат батальйону "Карпатська Січ" і командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Створив добровольчий батальйон у 2014, а вже на цьому етапі перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ.

Спогади про Олега Куцина читайте тут.

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Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 01
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 02
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 03
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 04
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 05
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 06
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 07
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 08
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 09
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 10
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 11
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 12
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 13
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 14
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 15
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 16
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 17
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 18
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 19
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 20
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 21
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 22
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 23
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 24
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 25
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 26
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 27
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 28
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 29
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 30
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 31
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 32
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 33
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 34
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 35
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 36
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 37
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 38
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 39
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 40
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 41
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 42
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 43
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 44
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 45
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 46
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 47
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 48
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 49
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 50
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 51
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 52
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 53
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 54
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 55
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 56
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 57
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 58
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 59
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 60
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 61
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 62
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 63
Із командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув в бою з окупантами, попрощалися в Києві 64

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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