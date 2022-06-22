Українським розвідниками терміново потрібні дрони, на сході тривають пекельні бої, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомоги у придбанні дронів для українських розвідників, які боронять країну на сході.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Термінові потреби на фронт. Район Бахмут та Сєверодонецьк, там де тривають дуже пекельні бої. Розвідники залишилися без дронів, терміново треба придбати два коптера Аутел 52 тис и Мавік 3 Комбо, це 52 тис. та 100 тис. грн. Дрони працюють на знищення ворога та ворожої техніки, вони дуже потрібні. З термінового, ще потрібен генератор та ліки на фронт та в лікарню, рахунок на 50 276 тис.

Звіти. Купила колеса 31 тис. грн, аппарати АЗФ для важкопоранених 60 тис., дрон Аутел 52 тис., комплект батарей 12700 грн. Збирала на станціі та батареї для медиків, викупила і теж вже відправила на фронт, 99 тис. грн. Прошу допомогти з потребами на фронт, кожна копійка - це допомога!" - йдеться в повідомленні.

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

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