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П'яний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція. ФОТО

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Дитина постраждала у м. Дніпро в середу ввечері внаслідок вибуху гранати, яку кинув із вікна своєї квартири місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"22 червня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух біля одного з будинків на Запорізькому шосе у Шевченківському районі. Унаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Під час поліцейської спецоперації у власній квартирі було затримано причетного до вибуху гранати чоловіка. "Затриманим виявився 54-річний місцевий житель... Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кинув предмет, схожий на гранату, з вікна квартири на сьомому поверсі будинку. За місцем мешкання злочинця правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває", - розповіли в поліції.

Наразі чоловіка затримано. Порушено кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Пяний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція 01
Пяний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція 02
Пяний мешканець Дніпра кинув з вікна будинку гранату, постраждала дитина, - Нацполіція 03

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Топ коментарі

  • Игорь Билык
    За покушение на убийство 15 лет максимальный срок? Вот 15 и должен получить.Он людей бухой убить хотел, а не телефон украл или рожу кому набил.
  • mrSmith
    Нехай тепер розмінуванням займеться.
    Та ексгумацією трупів.
  • Andrew 874d6d4f
    Вот ему никто не разрешал, а оно имеет. Как так?
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